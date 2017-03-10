Президент АФФА оценил товарищескую встречу Азербайджан-Катар

Баку. 10 марта. REPORT.AZ/ "Я поздравляю наших футболистов. Они показали хорошую игру".

Как сообщает Report, об этом заявил президент АФФА Ровнаг Абдуллаев, оценивая победу национальной сборной Азербайджана на выездом товарищеском матче со сборной Катара (2:1).

По его словам, матч не транслировался по желанию Катара: "Кто бы следил за нашей игрой? Германия? Они изучили бы секреты нашей игры? Если этого захотела катарская сторона, каких-либо проблем нет. Наша сборная выступила нормально. Наверное, покажут видеозапись игры".

Р.Абдуллаев также коснулся предстоящего 26 марта в Баку матча отборочного раунда чемпионата мира 2018 года с Германией: "Подготовительный процесс проходит нормально. Посмотрим, как все будет. Все возможно. Мяч круглый, а поле ровное".

Отметим, что предстоящий на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова матч Азербайджан-Германия начнется в 20:00.