Презентацию Роналду в "Аль-Насре" смотрели 3 млрд человек

Презентацию нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду в качестве игрока саудовского клуба смотрели около 3 млрд человек.

Презентацию нападающего "Аль-Насра" Криштиану Роналду в качестве игрока саудовского клуба смотрели около 3 млрд человек.

Как передает Report, об этом сообщает инсайдер Педру Сепулведа в своей социальной сети.

По информации источника, около 40 каналов показывали презентацию португальца. При этом аудитория финала чемпионата мира-2022 составила 2 млрд зрителей.

Контракт Роналду рассчитан до 2025 года. До перехода в "Аль-Наср" португалец выступал за "Манчестер Юнайтед", который покинул в ноябре 2022 года после скандального интервью. Ранее Роналду оговорился на своей презентации в качестве спортсмена аравийской команды. Он сказал, что приехал играть в ЮАР.