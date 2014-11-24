Претендент на пост главного тренера национальной сборной Азербайджана Роберт Просинечки прибыл в Баку

Баку. 24 ноября. REPORT.AZ/ Один из претендентов на пост главного тренера национальной сборной команды Азербайджана по футболу Роберт Просинечки прибыл в Баку. Как сообщает Report со ссылкой на официальный сайт АФФА, хорватский специалист с трибуны будет наблюдать за матчем "Хазяр Лянкярань" - "Нефтчи", который состоится сегодня на "Далга Арене" (“Dalğa Arena”) в рамках XIII тура Премьер-лиги "Топаз" .

После ознакомления с игрой Просинечки начнет следующий этап переговоров с руководством АФФА.

Отметим, что матч "Хазяр Лянкярань" - "Нефтчи" начнется в 17:00.