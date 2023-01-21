О нас

Преснел Кимпембе намерен покинуть "ПСЖ"

Преснел Кимпембе намерен покинуть "ПСЖ" Защитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Преснел Кимпембе может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Report со ссылкой на L'Equipe.
Футбол
21 января 2023 г. 17:20
Преснел Кимпембе намерен покинуть ПСЖ

Защитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Преснел Кимпембе может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Report со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, 27-летний французский футболист хочет успеть попробовать свои силы в другом чемпионате до конца карьеры. Действующее соглашение Кимпембе с "ПСЖ" рассчитано до 2024 года.

Кимпембе - воспитанник футбольной академии клуба "Эраньи". Футболист выступает за основную команду "ПСЖ" с 2013 года. В нынешнем сезоне французский игрок принял участие в восьми матчах Лиги 1 и не отметился результативными действиями. С 2018 года Кимпембе вызывается в сборную Франции. В составе национальной команды защитник стал чемпионом мира в 2018 году и выиграл Лигу наций УЕФА в 2021 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Fransa millisinin futbolçusu PSJ-dən ayrılmaq istəyir

Самое важное

ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
ЕБРР продолжит плодотворное сотрудничество с Азербайджаном в 2023 и в последующие годы
20 января 2023 г. 16:54
Президент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
ФотоПрезидент Ильхам Алиев посетил Шехидляр хиябаны в связи с 33-й годовщиной трагедии 20 Января
20 января 2023 г. 16:29
Азербайджанский народ чтит память своих шехидов
ФотоАзербайджанский народ чтит память своих шехидов
20 января 2023 г. 12:28
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
В США раскритиковали нежелание Германии передавать Киеву танки Leopard
20 января 2023 г. 11:50
Президент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в панельном заседании в рамках ВЭФ
20 января 2023 г. 04:41
Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился в Давосе с премьер-министром Королевства Нидерландов
19 января 2023 г. 23:46
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
Президент Азербайджана встретился в Давосе с комиссаром ЕС по бюджету и администрации
19 января 2023 г. 23:25
Ильхам Алиев: Мы видим плоды формата трехстороннего сотрудничества
Ильхам Алиев: Мы видим плоды формата трехстороннего сотрудничества
19 января 2023 г. 22:53
Ильхам Алиев: До 2027 года мы удвоим поставки газа в Европу
Ильхам Алиев: До 2027 года мы удвоим поставки газа в Европу
19 января 2023 г. 21:43
Президент: Нам нужно подумать и о перевозках грузов с Запада на Восток
Президент: Нам нужно подумать и о перевозках грузов с Запада на Восток
19 января 2023 г. 20:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi