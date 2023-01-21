Преснел Кимпембе намерен покинуть "ПСЖ"

Защитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Преснел Кимпембе может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Report со ссылкой на L'Equipe.

Защитник "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Преснел Кимпембе может сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Report со ссылкой на L'Equipe.

По информации источника, 27-летний французский футболист хочет успеть попробовать свои силы в другом чемпионате до конца карьеры. Действующее соглашение Кимпембе с "ПСЖ" рассчитано до 2024 года.

Кимпембе - воспитанник футбольной академии клуба "Эраньи". Футболист выступает за основную команду "ПСЖ" с 2013 года. В нынешнем сезоне французский игрок принял участие в восьми матчах Лиги 1 и не отметился результативными действиями. С 2018 года Кимпембе вызывается в сборную Франции. В составе национальной команды защитник стал чемпионом мира в 2018 году и выиграл Лигу наций УЕФА в 2021 году.