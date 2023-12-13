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Прерванный из-за избиения судьи чемпионат Турции решили возобновить

Прерванный из-за избиения судьи чемпионат Турции решили возобновить В Турции игры национального чемпионата возобновятся 19 декабря.
Футбол
13 декабря 2023 г. 17:12
Прерванный из-за избиения судьи чемпионат Турции решили возобновить

В Турции игры национального чемпионата возобновятся 19 декабря.

Как передает Report со ссылкой на Spor Haberleri, об этом заявил президент Турецкой футбольной федерации Мехмет Бююкэкши.

Ранее матчи турецкой Суперлиги были приостановлены на неопределенный срок из-за нападения на арбитра Халила Умута Мелера во время встречи 15-го тура между командами "Анкарагюджю" и "Ризеспора", которая состоялась 11 декабря.

"Мы гордимся работой Халила Умута как в нашем национальном чемпионате, так и на международной арене. Инцидент с его избиением - это неприемлемо. Арбитр постепенно идет на поправку. Мы не допустим повторения случившегося и не позволим больше оказывать такое давление на судей. Матчи чемпионата Турции возобновятся 19 декабря", - сказал Бююкэкши.

Напомним, президент "Анкарагюджю" Фарук Коджа набросился на Халила Умута Мелера, ударил его кулаком в лицо и повалил на газон. После этого толпа начала избивать судью ногами по голове.

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Версия на английском языке Turkish championship suspended over beating of referee to resume

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