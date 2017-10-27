Премиальный фонд чемпионата мира 2018 года увеличен

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Премиальный фонд чемпионата мира 2018 года составит 400 млн долларов.

Как сообщает Report, данная сумма была утверждена на заседании Совета ФИФА в Калькутте.

Премиальный фонд ЧМ 2014 года составлял 358 млн долларов. Победитель мундиала - Германия завоевала 35 млн долларов, финалист Аргентина - 25 млн долларов, а бронзовый призер Голландия - 22 млн долларов.

Отметим, что очередной чемпионат мира будет организован в 11-ти российских городах с 14 июня по 15 июля будущего года.