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    Премиальный фонд чемпионата мира 2018 года увеличен

    На ЧМ 2014 года эта сумма составляла 358 млн долларов

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Премиальный фонд чемпионата мира 2018 года составит 400 млн долларов.

    Как сообщает Report, данная сумма была утверждена на заседании Совета ФИФА в Калькутте.

    Премиальный фонд ЧМ 2014 года составлял 358 млн долларов. Победитель мундиала - Германия завоевала 35 млн долларов, финалист Аргентина - 25 млн долларов, а бронзовый призер Голландия - 22 млн долларов.

    Отметим, что очередной чемпионат мира будет организован в 11-ти российских городах с 14 июня по 15 июля будущего года.

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