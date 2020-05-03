​Премьер-лигу Англии могут доиграть в Австралии

Руководству чемпионата Англии по футболу предложили доиграть оставшиеся матчи приостановленного из-за пандемии сезона в Австралии.

Как передает Report, об этом сообщает британское издание The Sun.

Чемпионат Англии был приостановлен 13 марта, оставшиеся 92 матча турнира отложены на неопределенный срок. В пятницу клубы лиги провели совещание, на котором договорились доиграть чемпионат, если получат разрешение на это от правительства страны.

По информации Sun, футбольный агент Гэри Уильямс предложил руководству Английской премьер-лиги (АПЛ) доиграть чемпионат в австралийском городе Перт, который, как утверждает местный сенатор, не так сильно пострадал от пандемии и является "самым безопасным местом на земле".

По мнению Уильямса, подобное решение гарантирует более комфортные условия для игроков, избавит полицию от необходимости охранять тренировочные базы клубов и повысит вариативность при принятии решения о присутствии зрителей на трибунах. Вещатели, по словам агента, легко адаптируются к английскому графику, поэтому проблем с трансляцией матчей не возникнет.

Несколько клубов АПЛ уже выразили заинтересованность в предложении. "Это ничем не отличается от мировых турне, в которые мы отправляемся во время предсезонной подготовки. Вместе с тем климат в Австралии сейчас идеально подходит для проведения матчей", - цитирует Sun представителя одного из клубов. Отмечается, что на следующей неделе Уильямс планирует провести переговоры с властями Британии.