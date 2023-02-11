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Премьер-лига Азербайджана: Сегодня пройдут очередные матчи XXII тура

Премьер-лига Азербайджана: Сегодня пройдут очередные матчи XXII тура Сегодня в рамках XXII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся еще две игры.
Футбол
11 февраля 2023 г. 07:55
Премьер-лига Азербайджана: Сегодня пройдут очередные матчи XXII тура

Сегодня в рамках XXII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся еще две игры.

Как сообщает Report, первый матч дня состоится в Товузе, где местный "Туран Товуз", занимающий 6-е место с 20 очками примет в западном дерби гянджинский "Кяпаз".

В заключительном поединке встретятся клубы "Карабах" и "Сабах", которые в турнирной таблице занимают соответственно 1-2-е место.

Команда под руководством Гурбана Гурбанова еще ни разу не проигрывала сопернику.

Премьер-лига Азербайджана

XXII тур

11 февраля (суббота)

14:00. "Туран Товуз" - "Кяпаз"

Судьи: Джавид Джалилов, Рахиль Рамазанов, Муслим Алиев, Рашад Ахмедов

Судья-инспектор: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Ильхам Алиев

Товузский городской стадион.

17:00. "Карабах" - "Сабах"

Судьи: Эльчин Масиев, Парвин Талыбов, Кямран Байрамов, Кямранбей Рагимов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Эльчин Мамедов

"Азерсун Арена".

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: Tovuzda qərb derbisi, Bakıda prinsipial oyun

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