Премьер-лига Азербайджана: Сегодня пройдут очередные матчи XXII тура

Сегодня в рамках XXII тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу состоятся еще две игры.
Как сообщает Report, первый матч дня состоится в Товузе, где местный "Туран Товуз", занимающий 6-е место с 20 очками примет в западном дерби гянджинский "Кяпаз".
В заключительном поединке встретятся клубы "Карабах" и "Сабах", которые в турнирной таблице занимают соответственно 1-2-е место.
Команда под руководством Гурбана Гурбанова еще ни разу не проигрывала сопернику.
Премьер-лига Азербайджана
XXII тур
11 февраля (суббота)
14:00. "Туран Товуз" - "Кяпаз"
Судьи: Джавид Джалилов, Рахиль Рамазанов, Муслим Алиев, Рашад Ахмедов
Судья-инспектор: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
Товузский городской стадион.
17:00. "Карабах" - "Сабах"
Судьи: Эльчин Масиев, Парвин Талыбов, Кямран Байрамов, Кямранбей Рагимов
Судья-инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
"Азерсун Арена".