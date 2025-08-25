О нас

Премьер Лига: "Зиря" в гостях уступила "Габале"

Футбол
25 августа 2025 г. 21:11
Премьер Лига: Зиря в гостях уступила Габале

В последнем матче II тура Misli Премьер Лиги "Габала" принимала "Зиря".

Как передает Report, встреча, прошедшая на городском стадионе Габалы, завершилась победой хозяев поля со счетом 2:1.

В составе гостей отличился Ниджат Алиев (16). В составе "Габалы" Джейхун Нуриев оформил дубль (35, 45+1).

Отметим, что в предыдущих матчах II тура "Нефтчи" сыграл вничью с "Имишли" (0:0). "Сумгайыт" одолел "Карабах" (1:0), "Карван-Евлах" обыграл "Кяпяз" (3:2), "Сабах" оказался сильнее "Шамахы", "Араз-Нахчыван" одержал победу над "Туран Товуз" (оба со счетом 2:1).

