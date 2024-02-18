Премьер-лига: "Зиря" уступила "Нефтчи" в выездном матче

В Премьер-лиге Азербайджана прошла очередная игра 23-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана прошла очередная игра 23-го тура.

Как сообщает Report , во втором матче дня "Нефтчи" в бакинском дерби принимал "Зиря".

Матч завершился минимальной победой хозяев, единственный гол забил Эрвин Коффи на 11-й минуте.

После этого результата "Нефтчи" набрал 35 очков и занимает третье место, гости отстают на три очка и расположились на четвертой строчке турнирной таблицы.

Отметим, что в первом матче дня "Сумгайыт" дома сыграл в нулевую ничью с "Туран Товуз". В предыдущих матчах тура, которые состоялись вчера, "Сабах" обыграл "Кяпаз" со счетом 3:2, "Сабаил" согласился на ничью с "Араз-Нахчываном" - 2:2.

Матч "Габала" - "Карабах" перенесен на 28 февраля, поскольку "скакуны" 22 февраля будут принимать португальскую "Брагу" в ответном матче Лиги Европы УЕФА.