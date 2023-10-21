Премьер-лига: "Зиря" сегодня может стать единоличным лидером чемпионата

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут проведены очередные матчи 10-го тура.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут проведены очередные матчи 10-го тура.

Как сообщает Report , во второй игровой день состоится две встречи.

Сначала аутсайдер "Кяпаз" примет в Гяндже бакинский клуб "Зиря". Поскольку на Гянджинском городском стадионе проводятся ремонтные работы, матч состоится в Товузе. Победа позволит хозяевам подняться с последней строчки турнирной таблицы, в случае победы "Зиря", она станет единоличным лидером чемпионата.

Во второй встрече дня в Баку местный "Сабах" примет "Сумгайыт" из одноименного города. Подопечные Мурада Мусаева, проводящие неудачный сезон, намерены обыграть сумгайытцев и прервать 8-матчевую безвыигрышную серию.

Напомним, что в предыдущих играх тура "Туран Товуз" и "Карабах" сыграли вничью (2:2), "Нефтчи" на выезде обыграл "Сабаил" со счетом 2:4. Последняя встреча тура состоится 22 октября между "Габалой" и "Араз-Нахчываном".