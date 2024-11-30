Премьер-лига: "Зиря" разгромила "Сумгайыт"

В рамках XV тура азербайджанской Премьер-лиги "Зиря" принимала "Сумгайыт".

В рамках XV тура азербайджанской Премьер-лиги бакинская "Зиря" со счетом 4:1 разгромила "Сумгайыт" из одноименного города.

Как сообщает Report, матч под руководством судьи Рашада Ахмедова проходил на стадионе спорткомплекса "Зиря".

Уже на 8-й минуте Давид Волкови забил первый гол хозяев. На 37-й минуте гости восстановили статус-кво, отличился Никола Вуйнович.

Однако во втором тайме бакинцы, перехватив инициативу, трижды поразили ворота соперника. На 55-й минуте грузинский футболист "Зиря" Георгий Папунашвили забил второй гол своей команды. На 67-й и 76-й минутах отличился Волкови, оформив хэт-трик.