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Премьер-лига: "Зиря" примет "Габалу", "Карабах" сыграет с "Сабаилом"

Премьер-лига: "Зиря" примет "Габалу", "Карабах" сыграет с "Сабаилом" Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 13-го тура.
Футбол
12 ноября 2023 г. 09:00
Премьер-лига: Зиря примет Габалу, Карабах сыграет с Сабаилом

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 13-го тура.

Как сообщает Report, сначала "Зиря" примет "Габалу". Хозяева лидируют в чемпионате страны, у них в активе 24 очка, габалинцы занимают последнюю строчку турнирной таблицы с 8 очками.

Во втором матче дня "Карабах" встретится с "Сабаилом". Агдамский клуб занимает второе место с 23 очками, "моряки" идут на 4-м месте с 21 очком.

16:30. "Зиря" - "Габала"
Судьи: Эльчин Масиев, Парвин Талыбов, Кямран Байрамов, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Явар Рагимов
Стадион спорткомплекса "Зиря"

19:00. "Карабах" - "Сабаил"
Судьи: Раван Гамзазаде, Эльшад Абдуллаев, Вюсал Мамедов, Кямал Умудлу
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Азер Аскеров
Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Кяпаз" обыграл "Араз-Нахчыван" (1:0), "Сумгайыт" одолел "Нефтчи" (2:1), а "Сабах" оказался сильнее "Туран Товуз"(3:2).

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Zirə" "Qəbələ" ilə, "Qarabağ" "Səbail"lə üz-üzə gələcək

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