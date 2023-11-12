Премьер-лига: "Зиря" примет "Габалу", "Карабах" сыграет с "Сабаилом"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 13-го тура.
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Во втором матче дня "Карабах" встретится с "Сабаилом". Агдамский клуб занимает второе место с 23 очками, "моряки" идут на 4-м месте с 21 очком.
16:30. "Зиря" - "Габала"
Судьи: Эльчин Масиев, Парвин Талыбов, Кямран Байрамов, Рауф Аллахвердиев
Судья-инспектор: Джейхун Гашимов
Представитель АФФА: Явар Рагимов
Стадион спорткомплекса "Зиря"
19:00. "Карабах" - "Сабаил"
Судьи: Раван Гамзазаде, Эльшад Абдуллаев, Вюсал Мамедов, Кямал Умудлу
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Азер Аскеров
Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова.
Отметим, что в предыдущих матчах тура "Кяпаз" обыграл "Араз-Нахчыван" (1:0), "Сумгайыт" одолел "Нефтчи" (2:1), а "Сабах" оказался сильнее "Туран Товуз"(3:2).