Премьер-лига: "Зиря" примет "Габалу", "Карабах" сыграет с "Сабаилом"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 13-го тура.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу будут подведены итоги 13-го тура.

Как сообщает Report , сначала "Зиря" примет "Габалу". Хозяева лидируют в чемпионате страны, у них в активе 24 очка, габалинцы занимают последнюю строчку турнирной таблицы с 8 очками.

Во втором матче дня "Карабах" встретится с "Сабаилом". Агдамский клуб занимает второе место с 23 очками, "моряки" идут на 4-м месте с 21 очком.

16:30. "Зиря" - "Габала"

Судьи: Эльчин Масиев, Парвин Талыбов, Кямран Байрамов, Рауф Аллахвердиев

Судья-инспектор: Джейхун Гашимов

Представитель АФФА: Явар Рагимов

Стадион спорткомплекса "Зиря"

19:00. "Карабах" - "Сабаил"

Судьи: Раван Гамзазаде, Эльшад Абдуллаев, Вюсал Мамедов, Кямал Умудлу

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Азер Аскеров

Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Кяпаз" обыграл "Араз-Нахчыван" (1:0), "Сумгайыт" одолел "Нефтчи" (2:1), а "Сабах" оказался сильнее "Туран Товуз"(3:2).