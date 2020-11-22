Премьер-лига: "Зиря" побеждает "Кешля"

Состоялся очередной матч Х тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Состоялся очередной матч Х тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последнем матче дня "Зиря" принимала "Кешля".

Матч завершился победой хозяев поля со счетом 3:1. Голы у "Зиря" забили Дмитрий Чантакиас на 30-й минуте и Агабала Рамазанов на 60-й минуте.

На 74-й минуте легионер "Зиря" Клесио Баук послал мяч в свои ворота. Он же, на 90+4-й минуте установил окончательный счет в игре.

Благодаря победе, хозяева поля вышли на второе место, набрав 18 очков. "Кешля" занимает 5-е место с 12 очками.

Отметим, что в первом матче дня "Нефтчи" на выезде обыграл "Габала" со счетом 4:1.