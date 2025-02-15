Премьер-лига: "Зиря" на выезде разгромила "Сумгайыт"

"Зиря" на выезде одержала крупную победу над "Сумгайытом" (3:0) в матче 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

"Зиря" на выезде одержала крупную победу над "Сумгайытом" в матче 23-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, игра на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде завершилась со счетом 3:0.

В составе гостей отличились Рафаэль Утциг (14) и Салиф Сума (36; 65).

"Зиря" занимает третье место в чемпионате, набрав 42 очка, "Сумгайыт" расположился на седьмой позиции в турнирной таблице, у него в активе 22 балла.

Отметим, что остальные матчи 23-го тура пройдут 16 и 17 февраля.