Премьер-лига: "Зиря" обыграла "Сабаил" в 18-м туре

"Зиря" одержала выездную победу над "Сабаил" в бакинском дерби в матче 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

"Зиря" одержала выездную победу над "Сабаил" в бакинском дерби в матче 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , встреча на "ASCO Арене" завершилась победой гостей со счетом 0:1.

В составе "Зиря" на 77-й минуте отличился Георгий Папунашвили.

В настоящее время подопечные Рашада Садыгова занимают четвертое место в турнирной таблице с 30 очками. У "Сабаил", занимающего последнее, десятое место, 9 очков.

В предыдущих матчах 18-го тура "Туран Товуз" сыграл вничью с "Нефтчи" - 1:1, встреча "Кяпаз" - "Сумгайыт" завершилась безголевой ничьей. Игры "Шамахы" - "Сабах" и "Карабах" - "Араз-Нахчыван" будут проведены завтра.