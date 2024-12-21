Премьер-лига: "Зиря" обыграла "Сабаил" в 18-м туре

"Зиря" одержала выездную победу над "Сабаил" в бакинском дерби в матче 18-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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В составе "Зиря" на 77-й минуте отличился Георгий Папунашвили.
В настоящее время подопечные Рашада Садыгова занимают четвертое место в турнирной таблице с 30 очками. У "Сабаил", занимающего последнее, десятое место, 9 очков.
В предыдущих матчах 18-го тура "Туран Товуз" сыграл вничью с "Нефтчи" - 1:1, встреча "Кяпаз" - "Сумгайыт" завершилась безголевой ничьей. Игры "Шамахы" - "Сабах" и "Карабах" - "Араз-Нахчыван" будут проведены завтра.