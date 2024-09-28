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Премьер-лига: "Зиря" обыграла "Кяпаз" в матче 8-го тура

Премьер-лига: "Зиря" обыграла "Кяпаз" в матче 8-го тура Бакинская "Зиря" обыграла гянджинский "Кяпаз" в матче восьмого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
28 сентября 2024 г. 19:29
Премьер-лига: Зиря обыграла Кяпаз в матче 8-го тура

Бакинская "Зиря" обыграла гянджинский "Кяпаз" в матче восьмого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча завершилась со счетом 3:0.

На 42-й минуте отличился Джейхун Нуриев, на 51-й - Рустам Ахмедзаде, на 57-й - Давит Волков.

После этого результата "орлы" набрали 15 очков и догнали "Карабах", занимающий второе место. "Кяпаз", проигравший все матчи в текущем сезоне, остался на последнем, 10-м месте.

Отметим, что в другом матче дня "Нефтчи" примет "Сумгайыт". Накануне "Араз-Нахчыван" обыграл "Сабаил" со счетом 3:2, остальные встречи тура состоятся 29 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Zirə" "Kəpəz"i məğlub edib

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