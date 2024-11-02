Премьер-лига: "Зиря" на выезде сыграет с "Шамахы"

Бакинская "Зиря" в рамках 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу сыграет на выезде с "Шамахы" из одноименного города.

Бакинская "Зиря" в рамках 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу сыграет на выезде с "Шамахы" из одноименного города.

Как сообщает Report , единственная встреча дня пройдет на Шамахинском городском стадионе и начнется в 15:00.

Столичный клуб идет в чемпионате страны 4-м, набрав 17 очков. Шамахинцы занимают шестую строчку с 12 баллами, обе команды провели по 10 матчей.

Премьер-лига Азербайджана, XII тур

2 ноября

15:00. "Шамахы" – "Зиря"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Фарид Гаджиев

VAR: Рашад Ахмедов

AVAR: Эюб Ибрагимов

Инспектор матча: Иманхан Султани

Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов

Шамахинский городской стадион.

Отметим, что вчера "Нефтчи" в домашней встрече проиграл "Араз-Нахчывану" со счетом 0:1, в матче "Туран-Товуз" - "Карабах" голов забито не было. Остальные две игры тура состоятся 3 ноября.