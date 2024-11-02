Премьер-лига: "Зиря" на выезде сыграет с "Шамахы"

Бакинская "Зиря" в рамках 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу сыграет на выезде с "Шамахы" из одноименного города.
Как сообщает
Столичный клуб идет в чемпионате страны 4-м, набрав 17 очков. Шамахинцы занимают шестую строчку с 12 баллами, обе команды провели по 10 матчей.
Премьер-лига Азербайджана, XII тур
2 ноября
15:00. "Шамахы" – "Зиря"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Фарид Гаджиев
VAR: Рашад Ахмедов
AVAR: Эюб Ибрагимов
Инспектор матча: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Шамахинский городской стадион.
Отметим, что вчера "Нефтчи" в домашней встрече проиграл "Араз-Нахчывану" со счетом 0:1, в матче "Туран-Товуз" - "Карабах" голов забито не было. Остальные две игры тура состоятся 3 ноября.