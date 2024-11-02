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Премьер-лига: "Зиря" на выезде сыграет с "Шамахы"

Премьер-лига: "Зиря" на выезде сыграет с "Шамахы" Бакинская "Зиря" в рамках 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу сыграет на выезде с "Шамахы" из одноименного города.
Футбол
2 ноября 2024 г. 09:00
Премьер-лига: Зиря на выезде сыграет с Шамахы

Бакинская "Зиря" в рамках 12-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу сыграет на выезде с "Шамахы" из одноименного города.

Как сообщает Report, единственная встреча дня пройдет на Шамахинском городском стадионе и начнется в 15:00.

Столичный клуб идет в чемпионате страны 4-м, набрав 17 очков. Шамахинцы занимают шестую строчку с 12 баллами, обе команды провели по 10 матчей.

Премьер-лига Азербайджана, XII тур
2 ноября
15:00. "Шамахы" – "Зиря"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Намик Гусейнов, Рахиль Рамазанов, Фарид Гаджиев
VAR: Рашад Ахмедов
AVAR: Эюб Ибрагимов
Инспектор матча: Иманхан Султани
Представитель АФФА: Мубариз Гусейнов
Шамахинский городской стадион.

Отметим, что вчера "Нефтчи" в домашней встрече проиграл "Араз-Нахчывану" со счетом 0:1, в матче "Туран-Товуз" - "Карабах" голов забито не было. Остальные две игры тура состоятся 3 ноября.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Zirə" səfərdə "Şamaxı" ilə üz-üzə gələcək

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