Премьер-лига: XXIII тур стартует одним матчем

XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана стартует сегодня одним матчем.
Как сообщает Report, сегодня "Сумгайыт" примет на своем поле "Зиря".
Стартовый свисток матча, который пройдет на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде, прозвучит в 19:00.
"Зиря" в настоящее время занимает третье место в турнирной таблице с 39 очками. У представителя Сумгайыта, находящегося на 7-м месте, в активе 22 очка.
Премьер-лига Азербайджана
XXIII тур
15 февраля
19:00. "Сумгайыт" – "Зиря"
Судьи: Камал Умудлу, Вюсал Мамедов, Рахман Имами, Али Алиев
VAR: Турал Гурбанов
AVAR: Намиг Гусейнов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Эмин Джафаров
Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде.
Отметим, что остальные матчи XXIII тура состоятся 16 и 17 февраля.