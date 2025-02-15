Премьер-лига: XXIII тур стартует одним матчем

XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана стартует сегодня одним матчем.

XXIII тур Премьер-лиги Азербайджана стартует сегодня одним матчем.

Как сообщает Report, сегодня "Сумгайыт" примет на своем поле "Зиря".

Стартовый свисток матча, который пройдет на Сумгайытском городском стадионе имени Мехди Гусейнзаде, прозвучит в 19:00.

"Зиря" в настоящее время занимает третье место в турнирной таблице с 39 очками. У представителя Сумгайыта, находящегося на 7-м месте, в активе 22 очка.

Премьер-лига Азербайджана

XXIII тур

15 февраля

19:00. "Сумгайыт" – "Зиря"

Судьи: Камал Умудлу, Вюсал Мамедов, Рахман Имами, Али Алиев

VAR: Турал Гурбанов

AVAR: Намиг Гусейнов

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Эмин Джафаров

Сумгайытский городской стадион имени Мехди Гусейнзаде.

Отметим, что остальные матчи XXIII тура состоятся 16 и 17 февраля.