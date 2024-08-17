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Премьер-лига: "Туран Товуз" одолел "Кяпяз"

Премьер-лига: "Туран Товуз" одолел "Кяпяз" Стартовал III тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
17 августа 2024 г. 20:39
Премьер-лига: Туран Товуз одолел Кяпяз

Стартовал III тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Кяпяз" встретился с "Туран Товуз".

Встреча завершилась победой представителя Товуза со счетом 3:0.

Первый гол забил Хаял Наджафов на 15-й минуте, последующие Родерик Миллер - на 19-й минуте и Кристиан да Силва - на 61-й минуте.

На данный момент "Туран Товуз" с семью очками лидирует в чемпионате. Гянджинский клуб, не имеющий очков, занимает последнюю десятую строчку.

В другом матче дня "Сумгайыт" примет "Сабаил".

Отметим, что матчи III тура "Шамахы" – "Карабах" и "Зиря" – "Араз-Нахчыван" перенесены. Заключительным матчем третьего тура 18 августа станет встреча клубов "Нефтчи" и "Сабах".

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Turan Tovuz" "Kəpəz"i məğlub edib

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