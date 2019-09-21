Премьер-лига: "Сумгайыт" победил "Сабах"

Стартовал V тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первом матче недели «Сумгайыт» принимал «Сабах». Встреча, прошедшая на стадионе «Капитал Банк Арена» завершилась победой хозяев поля со счетом 1:0.

Единственный гол в игре, на 34-й минуте забил Сартан Ташкын. Отметим, что на 77-й минуте "Сумгайыт" остался в меньшинстве. Мехди Шарифи был удален с поля, за вторую желтую карточку.

После этой победы «Сумгайыт», набрав 6 очков, делит 4-5-е места с «Кешля». «Сабах» с 2 очками замыкает турнирную таблицу.

Отметим, что сегодня еще в одном матче тура «Сабаил» принимает «Габалу». Тур завершится завтра, матчами «Нефтчи» - «Кешля» и «Зиря» - «Карабах».