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Премьер-лига: "Сумгайыт" проведет первую после реконструкции игру на домашнем стадионе

Премьер-лига: "Сумгайыт" проведет первую после реконструкции игру на домашнем стадионе Сегодня будут проведены еще два матча 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
4 февраля 2024 г. 09:00
Премьер-лига: Сумгайыт проведет первую после реконструкции игру на домашнем стадионе

Сегодня будут проведены еще два матча 21-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, одноименный клуб из Сумгайыта на городском стадионе имени Мехти Гусейнзаде примет бакинский "Нефтчи", старт намечен на 15:00.

Это будет первая игра на арене после ее реконструкции. Хозяева, набрав 31 очко, замыкают тройку лидеров, бакинцы идут вторыми, у них в активе на одно очко больше.

Во втором матче дня бакинский клуб "Зиря" на выезде сыграет с "Габалой" из одноименного города. Встреча начнется в 17:30. Региональная команда занимает последнее, 10-е место в турнирной таблице, она набрала 14 очков, столичный клуб располагается на 4-й позиции с 30 очками в активе.

Премьер-лига Азербайджана

XXI тур

15:00. "Сумгайыт" – "Нефтчи"
Судьи: Эльчин Масиев, Эльшад Абдуллаев, Пярвин Талыбов, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Барыш Шимшек
Представитель АФФА: Эльчин Мехтиев
Сумгайытский городской стадион имени Мехти Гусейнзаде

17:30. "Габала" - "Зиря"
Судьи: Рашад Ахмедов, Ширмамед Мамедов, Асиман Азизли, Ниджат Исмаиллы
Судья-инспектор: Амрах Ибрагимов
Представитель АФФА: Бахрам Гурбанов
Габалинский городской стадион.

Отметим, что тур завершится 5 февраля матчем между "Кяпаз" - "Араз-Нахчыван". В предыдущих играх тура, которые состоялись 3 февраля, "Карабах" обыграл "Сабаил" со счетом 2:1, а "Сабах" дома согласился на ниьчю с "Туран Товузом" (1:1).

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Версия на азербайджанском языке "Neftçi" bu gün Mehdi Hüseynzadə adına stadionda "Sumqayıt"ın qonağı olacaq

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