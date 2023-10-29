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Премьер-лига: "Сумгайыт" принимает "Габалу", а "Нефтчи" "Сабах"

Премьер-лига: "Сумгайыт" принимает "Габалу", а "Нефтчи" "Сабах" Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще две игры XI тура.
Футбол
29 октября 2023 г. 09:21
Премьер-лига: Сумгайыт принимает Габалу, а Нефтчи Сабах

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу пройдут еще две игры XI тура.

Как сообщает Report, вначале "Сумгайыт" примет "Габалу". Матч на "Капитал Банк Арене" начнется в 16:00.

Затем, в центральной встрече тура на "Нефтчи Арене" встретятся "Нефтчи" и "Сабах".

29 октября (воскресенье)

16:00. "Сумгайыт" – "Габала"

Судьи: Джавид Джалилов, Рахиль Рамазанов, Рахман Имами, Эмин Алиев

Судья-инспектор: Вусал Алиев

Представитель АФФА: Сеймур Салимли

"Капитал Банк Арена".

18:30. "Нефтчи" - "Сабах"

Судьи: Раван Хамзазаде, Эльшад Абдуллаев, Кямран Байрамов, Рауф Аллахвердиев

Судья-инспектор: Омар Пашаев

Представитель АФФА: Эльгиз Аббасов

"Нефтчи Арена".

Отметим, что ХI тур завершится завтра матчем между "Араз-Нахчыван" и "Карабах".

В предыдущих играх "Туран Товуз" обыграл "Кяпаз", забив в ее ворота 4 безответных мяча, а во встрече "Зиря" - "Сабаил" победитель не определился - 2:2.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Sumqayıt" "Qəbələ"ni, "Neftçi" "Sabah"ı qəbul edəcək

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