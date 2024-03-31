Премьер-лига: "Сумгайыт" одержал домашнюю победу

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 28-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу подведены итоги 28-го тура.

Как сообщает Report , в единственном матче дня "Сумгайыт" дома принимал "Араз-Нахчыван".

Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Единственный гол на 7-й минуте забил с пенальти Казимир Нинга.

После этого результата "Сумгайыт" увеличил количество очков до 42 и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице, уступая "Зиря" (также 42 очка) по дополнительным показателям.

В предыдущих играх тура "Нефтчи" обыграл "Габалу" (1:0), "Карабах" разгромил "Кяпаз"(6:1), а "Зиря" оказалась сильнее "Сабах" (1:0). В матче "Сабаил" – "Туран Товуз" победитель не определился – 1:1.