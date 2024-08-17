Премьер-лига: "Сумгайыт" обыграл "Сабаил"

Состоялся еще один матч III тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Состоялся еще один матч III тура азербайджанской Премьер-лиги по футболу.

Как передает Report, во второй встрече дня "Сумгайыт" принимал "Сабаил".

Встреча завершилась победой представителя "города молодежи" со счетом 2:1.

На 87-й минуте у хозяев поля отличился Кямран Гулиев, у гостей на 89-й минуте - Сулейман Аллуш. На 90+2-й минуте игры Рой Кехат забил победный гол в ворота "Сумгайыта".

После такого результата "химики", набрав шесть очков, делят 2-4 места. Бакинский клуб с 1 очком находится на 9-й строчке турнирной таблицы.

В первом матче дня "Туран Товуз" обыграл "Кяпаз" со счетом 3:0.

Отметим, что матчи третьего тура "Шамахы" - "Карабах" и "Зиря" - "Араз-Нахчыван" перенесены. Заключительным матчем третьего тура 18 августа станет встреча клубов "Нефтчи" и "Сабах".