Премьер-лига: "Сумгайыт" избежал поражения за счет автогола

Завершился XV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как сообщает Report, в последнем матче тура "Сумгайыт" играл в гостях с клубом "Сабаил". Поединок, проходивший на ASCO "Arena" завершился вничью - 1:1.
Хозяева открыли счет на 17-й минуте, благодаря Домантаса Шимкуса, а на 65-й минуте игрок "Сабаила" Джамаль Араго восстановил равновесие, забив мяч в свои ворота.
На данный момент "Сумгайыт" занимает 7-е место с 13 очками, а "Сабаил" - последнее с 11 очками.
Отметим, что ранее "Зира" обыграла "Кешля" 1:0, "Карабах" "Нефтчи" 2:1, а "Сабах" разгромил "Габала" 3:0.