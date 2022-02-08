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Премьер-лига: "Сумгайыт" избежал поражения за счет автогола

Премьер-лига: "Сумгайыт" избежал поражения за счет автогола Завершился XI тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
8 февраля 2022 г. 21:38
Премьер-лига: Сумгайыт избежал поражения за счет автогола

Завершился XV тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в последнем матче тура "Сумгайыт" играл в гостях с клубом "Сабаил". Поединок, проходивший на ASCO "Arena" завершился вничью - 1:1.

Хозяева открыли счет на 17-й минуте, благодаря Домантаса Шимкуса, а на 65-й минуте игрок "Сабаила" Джамаль Араго восстановил равновесие, забив мяч в свои ворота.

На данный момент "Сумгайыт" занимает 7-е место с 13 очками, а "Сабаил" - последнее с 11 очками.

Отметим, что ранее "Зира" обыграла "Кешля" 1:0, "Карабах" "Нефтчи" 2:1, а "Сабах" разгромил "Габала" 3:0.

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