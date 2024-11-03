Премьер-лига: "Сумгайыт" дома обыграл "Сабах"

В 12-м туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Сумгайыт" дома одержал победу над "Сабах".

В 12-м туре Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Сумгайыт" дома одержал победу над "Сабах".

Как передает Report , матч на стадионе имени Мехти Гусейнзаде в Сумгайыте завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Единственный гол на 90+4-й минуте забил Рой Кехат.

После этого результата "Сумгайыт", увеличив количество очков до 10, занимает седьмое место. "Сабах" с 17 очками находится на пятом месте.

Отметим, что в предыдущих играх тура "Нефтчи" проиграл дома "Араз-Нахчывану" - 0:1, в матче "Туран-Товуз" - "Карабах" голов забито не было, "Зиря" на выезде уверенно обыграла "Шамахы" - 0:2, а "Кяпаз" оказался сильнее "Сабаил" - 1:0.