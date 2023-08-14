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Премьер-Лига: Стали известны стартовые составы "Нефтчи" и "Сабаила"

Премьер-Лига: Стали известны стартовые составы "Нефтчи" и "Сабаила" Объявлены стартовые составы команд "Нефтчи" и "Сабаил", которые встретятся во II туре Премьер-лиги Азербайджана.
Футбол
14 августа 2023 г. 19:44
Премьер-Лига: Стали известны стартовые составы Нефтчи и Сабаила

Объявлены стартовые составы команд "Нефтчи" и "Сабаил", которые встретятся во II туре Премьер-лиги Азербайджана.

Report со ссылкой на официальный сайт Профессиональной футбольной лиги сообщает, что команды выйдут на поле в следующем составе:

"Нефтчи": 1. Иван Бркич, 10. Филип Озобич, 8. Эмин Махмудов (к), 2. Гара Гараев, 21. Исмаил Зульфугарлы, 4. Марк Тамаш, 5. Кенни Сайеф, 25. Аарон Оланаре, 23. Атаа Кабрера, 44. Юрий Матиас, 9. Андре Шиньяшики

Запасные игроки: 30. Агиль Мамедов, 93. Рза Джафаров, 3. Ходжат Хагверди, 17. Рахман Гаджиев, 19. Азер Салахлы, 27. Фарид Юсифли, 37. Элтон Алибейли, 41. Самир Гасанов, 82. Руфат Аббасов, 99. Эрвин Коффи, 11. Килан Лебон, 77. Егор Богомольский

Главный тренер: Адриан Муту

"Сабаил": 1. Салахат Агаев, 10. Агабала Рамазанов (к), 6. Джабир Амирли, 74. Юсиф Набиев, 88. Вальдемар Алмейда, 4. Ади Мехремич, 99. Дэвид Гомис, 90. Александр Рамалингом, 27. Педро Нуну, 55. Нир Бардеа, 44. Ядин Лугаси

Запасные игроки: 12. Гусейнали Гулиев, 9. Амиль Юнанов, 5. Адиль Нагиев, 8. Бахадур Газиев, 17. Рафаэль Магеррамли, 18. Сулейман Ахмедов, 11. Руфат Абдуллазаде, 19. Самир Абдуллаев, 38. Зейнеддин Абдурахманов, 34. Талех Гараев, 16. Эмин Рустамов, 21. Анас Наджа

Главный тренер: Шахин Диниев

Отметим, что матч, который состоится сегодня на "Нефтчи Арене", начнется в 20:00.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Neftçi" və "Səbail"in start heyətləri bəlli olub

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