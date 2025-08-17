Премьер-лига: Следующий матч первого тура состоится сегодня

В матче первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу сегодня состоится еще одно противостояние.
Как передает Report, единственная игра дня пройдет на стадионе города Сумгаит между местным клубом и командой "Кяпаз". Начало встречи назначено на 20:30.
Премьер-лига Азербайджана по футболу
I круг, I тур
17 августа
20:30. "Сумгаит" – "Кяпаз"
Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Гюльнура Акберзаде, Вугар Гасанов.
VAR: Рауф Джабаров.
AVAR: Рахил Рамазанов.
Инспектор матча: Анар Салманов.
Представитель АФФА: Эльчин Мехтиев.
Место проведения: стадион имени Мехти Гусейнзаде, Сумгаит.
Отметим, что ранее в других матчах тура "Туран-Товуз" обыграл "Имышлы" со счетом 1:0. В стартовой встрече между "Карван-Евлах" и "Габала" победитель не выявился — 1:1. С таким же результатом завершилась игра "Нефтчи" – "Шамахы".