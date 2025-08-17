О нас

Премьер-лига: Следующий матч первого тура состоится сегодня

Премьер-лига: Следующий матч первого тура состоится сегодня В матче первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу сегодня состоится еще одно противостояние.
Футбол
17 августа 2025 г. 09:53
Премьер-лига: Следующий матч первого тура состоится сегодня

В матче первого тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу сегодня состоится еще одно противостояние.

Как передает Report, единственная игра дня пройдет на стадионе города Сумгаит между местным клубом и командой "Кяпаз". Начало встречи назначено на 20:30.

Премьер-лига Азербайджана по футболу
I круг, I тур
17 августа

20:30. "Сумгаит" – "Кяпаз"

Судьи: Фарид Гаджиев, Рахман Имами, Гюльнура Акберзаде, Вугар Гасанов.
VAR: Рауф Джабаров.
AVAR: Рахил Рамазанов.
Инспектор матча: Анар Салманов.
Представитель АФФА: Эльчин Мехтиев.

Место проведения: стадион имени Мехти Гусейнзаде, Сумгаит.

Отметим, что ранее в других матчах тура "Туран-Товуз" обыграл "Имышлы" со счетом 1:0. В стартовой встрече между "Карван-Евлах" и "Габала" победитель не выявился — 1:1. С таким же результатом завершилась игра "Нефтчи" – "Шамахы".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: Bu gün I turun növbəti oyunu keçiriləcək

Самое важное

Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
Брюс: Декларация между Азербайджаном и Арменией очень важна для Трампа
13 августа 2025 г. 00:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi