Премьер-лига: "Шамахы" примет "Кяпяз", "Карабах" дома сыграет с "Зиря"

Сегодня будет дан старт XXXI туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Сегодня будет дан старт XXXI туру Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , в первый игровой день пройдут две встречи.

Занимающий девятое место в первенстве страны "Шамахы" (22 очка) примет "Кяпаз", который идет седьмым, имея в запасе 28 очков.

Команды встречались в чемпионатах страны 33 раза. Одноименный клуб из Шамахы выиграл в 17 из них, в то время как гянджинцы побеждали восемь раз, соответственно в восьми матчах фиксировалась ничья. В соотношении забитых и пропущенных мячей "Шамахы" имеет явное преимущество — 56:34.

Вторая игра пройдет на "Азерсун Арене", где агдамский "Карабах" будет принимать "Зиря" (Баку). У "скакунов" в активе 77 очков, они - единоличные лидеры чемпионской гонки, "Зиря" идет пятой, набрав 41 очко.

В 30 очных играх Премьер-лиги между двумя командами 20 раз победу праздновали агдамцы, 10 раз победитель не определялся. В этих играх "скакуны" забили 63 гола и пропустили 13 мячей.

Премьер-лига Азербайджана

XXXI тур

21 апреля (пятница)

16:00. "Шамахы" - "Кяпаз"

Судьи: Эльчин Масиев, Парвин Талыбов, Джаваншир Юсифов, Ингилаб Мамедов

Судья-инспектор: Анар Салманов

Представитель АФФА: Машалла Ахмедов

Шамахинский городской стадион.

20:00. "Карабах" - "Зиря"

Судьи: Кямранбей Рагимов, Муслим Алиев, Ширмамед Мамедов, Кямран Алиев

Судья-инспектор: Бабек Гулиев

Представитель АФФА: Асиф Алиев

"Азерсун Арена".