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Премьер-лига: "Шамахы" минимально обыграл "Зиря" в гостевом матче

Премьер-лига: "Шамахы" минимально обыграл "Зиря" в гостевом матче Футбольный клуб "Шамахы" из одноименного города со счетом 0:1 обыграл в Баку местную "Зиря" в матче 4-го тура азербайджанской Премьер-лиги.
Футбол
25 августа 2024 г. 23:41
Премьер-лига: Шамахы минимально обыграл Зиря в гостевом матче

Футбольный клуб "Шамахы" из одноименного города со счетом 0:1 обыграл в Баку местную "Зиря" в матче 4-го тура азербайджанской Премьер-лиги.

Как сообщает Report, встреча прошла на стадионе спортивного комплекса "Зиря".

Единственный гол на 16-й минуте забил игрок гостей Лерой Микельс.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Сабаил" разгромил "Кяпаз" со счетом 4:0, "Туран Товуз" на выезде неожиданно обыграл "Карабах" (0:1), а "Сабах" уверенно обыграл "Сумгайыт" - 3:1. В матче между "Араз-Нахчыван" и "Нефтчи" была зафиксирована ничья – 1:1. На данный момент "Туран Товуз" возглавляет таблицу Премьер-лиги, набрав 10 очков.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan Premyer Liqası: "Şamaxı" Bakıda qələbə qazanıb

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