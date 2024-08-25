Премьер-лига: "Шамахы" минимально обыграл "Зиря" в гостевом матче

Футбольный клуб "Шамахы" из одноименного города со счетом 0:1 обыграл в Баку местную "Зиря" в матче 4-го тура азербайджанской Премьер-лиги.

Футбольный клуб "Шамахы" из одноименного города со счетом 0:1 обыграл в Баку местную "Зиря" в матче 4-го тура азербайджанской Премьер-лиги.

Как сообщает Report , встреча прошла на стадионе спортивного комплекса "Зиря".

Единственный гол на 16-й минуте забил игрок гостей Лерой Микельс.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Сабаил" разгромил "Кяпаз" со счетом 4:0, "Туран Товуз" на выезде неожиданно обыграл "Карабах" (0:1), а "Сабах" уверенно обыграл "Сумгайыт" - 3:1. В матче между "Араз-Нахчыван" и "Нефтчи" была зафиксирована ничья – 1:1. На данный момент "Туран Товуз" возглавляет таблицу Премьер-лиги, набрав 10 очков.