Премьер-лига: Сегодня состоятся очередные два матча XV тура

В XV туре Премьер-лиги Misli сегодня состоятся еще два матча.

В XV туре Премьер-лиги Misli сегодня состоятся еще два матча.

Как сообщает Report, сначала "Шамахы" примет дома "Кяпаз".

Матч на городском стадионе Шамахы начнется в 14:30. Игру будет судить Ингилаб Мамедов.

"Шамахы" в настоящее время занимает 7-е место в турнирной таблице с 13 очками. Представитель Гянджи с 7 очками находится на последнем, 10-м месте.

Другой матч дня пройдет на стадионе Спортивного комплекса Зиря. Матч "Зиря" - "Сумгайыт" под судейством Рашада Ахмедова начнется в 17:00.

"Зиря" занимает пятое место в турнирной таблице с 20 очками. "Сумгайыт" находится на шестом месте с 16 очками.