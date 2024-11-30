О нас

Премьер-лига: Сегодня состоятся очередные два матча XV тура

Премьер-лига: Сегодня состоятся очередные два матча XV тура В XV туре Премьер-лиги Misli сегодня состоятся еще два матча.
Футбол
30 ноября 2024 г. 09:29
Премьер-лига: Сегодня состоятся очередные два матча XV тура

В XV туре Премьер-лиги Misli сегодня состоятся еще два матча.

Как сообщает Report, сначала "Шамахы" примет дома "Кяпаз".

Матч на городском стадионе Шамахы начнется в 14:30. Игру будет судить Ингилаб Мамедов.

"Шамахы" в настоящее время занимает 7-е место в турнирной таблице с 13 очками. Представитель Гянджи с 7 очками находится на последнем, 10-м месте.

Другой матч дня пройдет на стадионе Спортивного комплекса Зиря. Матч "Зиря" - "Сумгайыт" под судейством Рашада Ахмедова начнется в 17:00.

"Зиря" занимает пятое место в турнирной таблице с 20 очками. "Сумгайыт" находится на шестом месте с 16 очками.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: XV turda daha iki görüş baş tutacaq

Экслюзивные новости

Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
Николай Павлов: Вступление Болгарии в Шенген открывает новые экономические перспективы для Азербайджана
28 ноября 2024 г. 17:19
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
Чемпионат мира по армрестлингу пройдет в Азербайджане в 2025 году
28 ноября 2024 г. 13:28
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
Кыргызстан хочет создать СП с Азербайджаном в сферах сельского хозяйства, логистики и энергетики
22 ноября 2024 г. 17:44
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
Халед бин Абдулла Алабдулкадер: Участники СОР29 серьезно настроены на решение климатических проблем
21 ноября 2024 г. 15:55
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
Майя Марчич: Средний коридор приобретает все большее значение
20 ноября 2024 г. 17:41
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
Словения предлагает удвоить глобальное климатическое финансирование - Эксклюзив
20 ноября 2024 г. 17:26
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
Министр Уганды: Развивающимся странам требуется больше климатического финансирования
20 ноября 2024 г. 17:19
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
Рысалиев: Изменение климата негативно влияет на природные богатства Кыргызстана и, как следствие, на туризм
20 ноября 2024 г. 17:14
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
Генсек ITF: Средний коридор - выгодная альтернатива стандартным маршрутам из Европы в Азию
20 ноября 2024 г. 16:27
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
Представитель Кыргызстана: Наблюдаем растущий интерес наших граждан к посещению Азербайджана
20 ноября 2024 г. 13:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi