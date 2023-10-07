Премьер-лига: Сегодня состоятся матчи “Габала” - “Сабаил” и "Сабах" - “Араз-Нахчыван"

Продолжаются матчи IX тура Премьер-лиги Азербайджана.

Продолжаются матчи IX тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, сегодня состоятся еще две встречи.

Первая встреча состоится в Габале. Одноименная команда города примет на своем стадионе “Сабаил”.

Второй матч дня будет сыгран в столице - “Сабах” примет “Араз-Нахчыван”. Одержавший единственную победу в первом туре “Сабах” полон решимости положить конец неудачной серии.

Отметим, что в матче открытия тура “Зира” одержала победу над “Туран Товуз” со счетом 2:1. Встречи ”Сумгайыт“ – ”Кяпаз“ и ”Нефтчи“ – ”Карабах" состоятся 8 октября.