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Премьер-лига: "Сабаил" выиграл у "Кяпаза"

Премьер-лига: "Сабаил" выиграл у "Кяпаза" 20:27
Футбол
31 января 2023 г. 20:50
Премьер-лига: Сабаил выиграл у Кяпаза

В азербайджанской Премьер-лиге по футболу состоялась еще одна игра XX тура.

Как сообщает Report, "Кяпаз" был гостем "Сабаиля" на "ASCO Arena".

Встреча завершилась победой хозяев поля с минимальным счетом. Единственный гол на 77-й минуте забил Франко Мазурек.

После этой победы "моряки", набравшие 13 очков, поднялись на 9-е место. Зато "желто-синие" с таким же количеством очков опустились на 10-е место.

Отметим, что в предыдущих играх тура "Сумгайыт" дома обыграл "Туран Товуз" со счетом 2:1, а "Карабах" дома победил "Шамахы" со счетом 3:1. Тур завершится 1 февраля встречами "Габала" - "Сабах" и "Нефтчи" - "Зира".

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