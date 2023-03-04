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Премьер-лига: "Сабаил" примет "Сумгайыт", "Кяпаз" на выезде сыграет с "Сабах"

Премьер-лига: "Сабаил" примет "Сумгайыт", "Кяпаз" на выезде сыграет с "Сабах" Сегодня в рамках 25-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу пройдут еще два матча.
Футбол
4 марта 2023 г. 07:40
Премьер-лига: Сабаил примет Сумгайыт, Кяпаз на выезде сыграет с Сабах

Сегодня в рамках 25-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу пройдут еще два матча.

Как передает Report, в первой игре дня "Сабаил" примет в Баку "Сумгайыт".

Если подопечные Шахина Диниева смогут одолеть сумгайытцев, то им удастся подняться с последней строчки турнирной таблицы. На данный момент "Сабаил", имеющий в активе 17 очков, отстает от соперника всего на 1 очко.

В другом матче дня "Сабах" сыграет с "Кяпазом". Предыдущая игра между командами, прошедшая в Гяндже, завершилась сенсационной ничьей (2:2). Бакинцы занимают второе место в турнирной таблице с 53 очками, "Кяпаз" идет седьмым с 20 очками.

Отметим, что в стартовом матче тура "Зиря" сыграла вничью с "Шамахы" - 2:2. Остальные два матча, в которых "Габала" сойдется с "Карабахом", а "Нефтчи" примет "Туран Товуз", пройдут 5 марта.

Премьер-лига

ХХV тур

4 марта (суббота)

16:00. "Сабаил" - "Сумгайыт"
Судьи: Рашад Ахмедов, Вусал Мамедов, Рахман Имами, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
"АСКО Арена", Баку.

18:30. "Сабах" - "Кяпаз"
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Парвин Талыбов, Зохраб Аббасов, Эмин Алиев
Судья-инспектор: Рахим Гасанов
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
"Банк Республика Арена", Баку.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Səbail” sonuncu pillədən qurtulmağa, “Kəpəz” yenə sensasiya etməyə çalışacaq

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