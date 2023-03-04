Премьер-лига: "Сабаил" примет "Сумгайыт", "Кяпаз" на выезде сыграет с "Сабах"

Сегодня в рамках 25-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу пройдут еще два матча.
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Если подопечные Шахина Диниева смогут одолеть сумгайытцев, то им удастся подняться с последней строчки турнирной таблицы. На данный момент "Сабаил", имеющий в активе 17 очков, отстает от соперника всего на 1 очко.
В другом матче дня "Сабах" сыграет с "Кяпазом". Предыдущая игра между командами, прошедшая в Гяндже, завершилась сенсационной ничьей (2:2). Бакинцы занимают второе место в турнирной таблице с 53 очками, "Кяпаз" идет седьмым с 20 очками.
Отметим, что в стартовом матче тура "Зиря" сыграла вничью с "Шамахы" - 2:2. Остальные два матча, в которых "Габала" сойдется с "Карабахом", а "Нефтчи" примет "Туран Товуз", пройдут 5 марта.
Премьер-лига
ХХV тур
4 марта (суббота)
16:00. "Сабаил" - "Сумгайыт"
Судьи: Рашад Ахмедов, Вусал Мамедов, Рахман Имами, Вугар Гасанлы
Судья-инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Эльчин Мамедов
"АСКО Арена", Баку.
18:30. "Сабах" - "Кяпаз"
Судьи: Рауф Аллахвердиев, Парвин Талыбов, Зохраб Аббасов, Эмин Алиев
Судья-инспектор: Рахим Гасанов
Представитель АФФА: Мамедали Мамедов
"Банк Республика Арена", Баку.