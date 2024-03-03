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Премьер-лига: "Сабаил" обыграл "Габалу"

Премьер-лига: "Сабаил" обыграл "Габалу" В Премьер-лиге Азербайджана по футболу прошла очередная игра 25-го тура.
Футбол
3 марта 2024 г. 18:11
Премьер-лига: Сабаил обыграл Габалу

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу прошла очередная игра 25-го тура.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Габала" принимала "Сабаил".

Поединок завершился победой гостей со счетом 2:3. В составе хозяев отличились Урфан Аббасов (13-я минута) и Усама Халай (26). Голы за победителей забивали Юсиф Набиев (58), Руфат Абдуллазаде (65) и Нир Бардеа (90+1).

Кроме того, игрок "Габалы" Лукас Африко получил красную карточку на 41-й минуте.

После победы "Сабаил" увеличил количество очков в активе до 37 и находится на второй строчке, "Габала" идет последней (15 балла).

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Səbail" "Qəbələ"ni məğlub edib

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