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Премьер-лига: "Сабаил" обыграл "Араз-Нахчыван"

Премьер-лига: "Сабаил" обыграл "Араз-Нахчыван" В Премьер-лиге Азербайджана по футболу прошла очередная игра VII тура.
Футбол
24 сентября 2023 г. 21:53
Премьер-лига: Сабаил обыграл Араз-Нахчыван

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу прошла очередная игра VII тура.

Как сообщает Report, во втором матче дня "Сабаил" принимал "Араз-Нахчыван".

Матч завершился победой столичного клуба со счетом 1:0. Единственный гол на второй добавленной к основному времени первого тайма минуте забил Педро Нуно, реализовав пенальти.

После этого результата "моряки", увеличившие количество очков в активе до 13, поднялись на 2-е место в турнирной таблице. Нахчыванский клуб с 10 очками занимает пятое место.

Отметим, что в первой встрече дня между "Сабах" и "Кяпазом" была зафиксирована результативная ничья - 2:2. В предыдущих матчах тура "Сумгайыт" сыграл вничью с "Туран Товуз" (0:0), а "Зиря" с "Нефтчи" (1:1).

Последняя игра тура состоится 25 сентября между "Габалой" и "Карабахом".

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Səbail" "Araz-Naxçıvan"ı məğlub edib

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