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Премьер - лига: "Сабаил" не может победить "Нефтчи" с февраля 2019 года - Статистика

Премьер - лига: "Сабаил" не может победить "Нефтчи" с февраля 2019 года - Статистика “Сабаил”, который встретится с “Нефтчи” в X туре Премьер-лиги Азербайджана, в последний раз одержал победу над соперником в феврале 2019 года (4 года 8 месяцев назад).
Футбол
19 октября 2023 г. 17:32
Премьер - лига: Сабаил не может победить Нефтчи с февраля 2019 года - Статистика

“Сабаил”, который встретится с “Нефтчи” в X туре Премьер-лиги Азербайджана, в последний раз одержал победу над соперником в феврале 2019 года (4 года 8 месяцев назад).

Как сообщает Report, с тех пор между командами состоялось 17 встреч, в 12 из которых победу одержал "Нефтчи”, а в 5 была зафиксирована ничья. В целом за всю историю ”Сабаилу“ удалось победить ”Нефтчи" всего 2 раза.

Команды встретятся в 25-й раз на чемпионате. “Нефтчи” имеет большое преимущество – 17 побед, 5 ничьих, 2 поражения. Также есть большая разница в забитых голах. На 51 гол “Нефтчи” соперник ответил всего 14 раз.

Отметим, что матч между командами состоится 20 октября в 20:30 по бакинскому времени.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Səbail” 4 il 8 aydır “Neftçi”yə qalib gələ bilmir - STATİSTİKA

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