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Премьер-лига: "Сабаил" на выезде разгромил "Кяпаз"

Премьер-лига: "Сабаил" на выезде разгромил "Кяпаз" В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась очередная игра 6-го тура.
Футбол
16 сентября 2023 г. 18:37
Премьер-лига: Сабаил на выезде разгромил Кяпаз

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась очередная игра 6-го тура.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Кяпаз" принимал "Сабаил".

Матч, проходивший на Гянджинском городском стадионе, завершился победой столичного клуба со счетом 3:0. Голы забили Юсиф Набиев на 2-й минуте, Вальдемар Алмейда на 16-й минуте и Александр Рамалингом на 54-й минуте.

После такого результата гости увеличили количество очков до 10 и поднялись на второе место, обойдя Туран Товуз, который провел на одну игру меньше. "Кяпаз" идет 9-м, набрав 4 очка.

Отметим, что в первом матче тура "Зиря" обыграла "Сумгайыт" со счетом 1:0. Игры "Туран Товуз" – "Габала" и "Карабах" – "Сабах" состоятся 17 сентября.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Səbail" səfərdə "Kəpəz"i məğlub edib

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