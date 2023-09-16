Премьер-лига: "Сабаил" на выезде разгромил "Кяпаз"

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась очередная игра 6-го тура.

В Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоялась очередная игра 6-го тура.

Как сообщает Report , в первом матче дня "Кяпаз" принимал "Сабаил".

Матч, проходивший на Гянджинском городском стадионе, завершился победой столичного клуба со счетом 3:0. Голы забили Юсиф Набиев на 2-й минуте, Вальдемар Алмейда на 16-й минуте и Александр Рамалингом на 54-й минуте.

После такого результата гости увеличили количество очков до 10 и поднялись на второе место, обойдя Туран Товуз, который провел на одну игру меньше. "Кяпаз" идет 9-м, набрав 4 очка.

Отметим, что в первом матче тура "Зиря" обыграла "Сумгайыт" со счетом 1:0. Игры "Туран Товуз" – "Габала" и "Карабах" – "Сабах" состоятся 17 сентября.