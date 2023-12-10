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Премьер-Лига: "Сабах" разгромил "Сабаил"

Премьер-Лига: "Сабах" разгромил "Сабаил" Сегодня завершается 16-й тур премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
10 декабря 2023 г. 18:00
Премьер-Лига: Сабах разгромил Сабаил

Сегодня завершается 16-й тур премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как передает Report, в первом матче дня "Сабах" принял "Сабаил".

Матч, который прошел на "Банк Республика Арена" завершился победой хозяев со счетом 4:0. Голы забили Софиан Чакла на 7-й и 21-й минуте, Джесси Секидика на 28-й минуте, Винсент Тил на 59-й минуте.

"Сабах" занял 7-е место с 22 очками, "Сабаил" - 4-е с 23 очками.

Сообщается, что тур завершится матчем "Нефтчи" и "Туран Товуз". Столичный клуб находится на шестом месте с 19 очками, а представитель региона - на восьмом с 15 очками.

Напомним, что в предыдущих играх тура "Карабах" разгромил "Сумгаит" (6:1), а "Кяпаз" одержал победу над "Габалой" (3:0). В матче "Зира" - "Араз-Нахчыван" счет не был открыт.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Sabah" "Səbail"i 4 cavabsız qolla məğlub edib

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