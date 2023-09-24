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Премьер-лига: "Сабах" примет "Кяпаз", "Сабаил" сыграет с "Араз-Нахчываном"

Премьер-лига: "Сабах" примет "Кяпаз", "Сабаил" сыграет с "Араз-Нахчываном" Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще две игры VII тура.
Футбол
24 сентября 2023 г. 09:55
Премьер-лига: Сабах примет Кяпаз, Сабаил сыграет с Араз-Нахчываном

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще две игры VII тура.

Как сообщает Report, в первом противостоянии дня сойдутся "Сабах" и "Кяпаз".

Обе команды набрали 4 очка и делят 8-9 места. Столичный клуб сыграл на одну меньше противника.

В другом матче дня "Сабаил" примет "Араз-Нахчыван", они также имеют в активе одинаковое количество очков - 10, и занимают 4-5 места соответственно.

Премьер-лига Азербайджана
VII тур
24 сентября

17:00. "Сабах" - "Кяпаз"
Судьи: Ингилаб Мамедов, Зейнал Зейналов, Рахиль Рамазанов, Джавид Джалилов
Судья-инспектор: Вюсал Алиев
Представитель АФФА: Азер Аскеров
"Банк Республика Арена", Баку.

19:30. "Сабаил" - "Араз-Нахчыван"
Судьи: Рашад Ахмедов, Акиф Амирали, Эйюб Ибрагимов, Турал Гурбанов
Судья-инспектор: Орхан Мамедов
Представитель АФФА: Ильхам Алиев
"АСКО Арена", Баку.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Сумгайыт" сыграл вничью с "Туран Товуз", а "Зиря" с "Нефтчи". Последняя встреча тура состоится 25 сентября между "Габалой" и "Карабахом".

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Sabah" "Kəpəz"i, "Səbail" "Araz-Naxçıvan"ı qəbul edəcək

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