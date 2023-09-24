Премьер-лига: "Сабах" примет "Кяпаз", "Сабаил" сыграет с "Араз-Нахчываном"

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще две игры VII тура.

Сегодня в Премьер-лиге Азербайджана по футболу состоятся еще две игры VII тура.

Как сообщает Report , в первом противостоянии дня сойдутся "Сабах" и "Кяпаз".

Обе команды набрали 4 очка и делят 8-9 места. Столичный клуб сыграл на одну меньше противника.

В другом матче дня "Сабаил" примет "Араз-Нахчыван", они также имеют в активе одинаковое количество очков - 10, и занимают 4-5 места соответственно.

Премьер-лига Азербайджана

VII тур

24 сентября

17:00. "Сабах" - "Кяпаз"

Судьи: Ингилаб Мамедов, Зейнал Зейналов, Рахиль Рамазанов, Джавид Джалилов

Судья-инспектор: Вюсал Алиев

Представитель АФФА: Азер Аскеров

"Банк Республика Арена", Баку.

19:30. "Сабаил" - "Араз-Нахчыван"

Судьи: Рашад Ахмедов, Акиф Амирали, Эйюб Ибрагимов, Турал Гурбанов

Судья-инспектор: Орхан Мамедов

Представитель АФФА: Ильхам Алиев

"АСКО Арена", Баку.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Сумгайыт" сыграл вничью с "Туран Товуз", а "Зиря" с "Нефтчи". Последняя встреча тура состоится 25 сентября между "Габалой" и "Карабахом".