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Премьер-лига: "Сабах" обыграл "Шамахы" и вышел на второе место

Премьер-лига: "Сабах" обыграл "Шамахы" и вышел на второе место Состоялась очередная встреча VIII тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.
Футбол
2 октября 2022 г. 17:41
Премьер-лига: Сабах обыграл Шамахы и вышел на второе место

Состоялась очередная встреча VIII тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Шамахы" принимал "Сабах".

Поединок, который проходил на Шамахинском городском стадионе, завершился минимальной победой гостей - 1:0. Единственный гол в игре на 90+1 минуте забил Абдулайе Ба.

Благодаря победе "Сабах" увеличил количество очков до 19 и поднялся на второе место.

Отметим, что в другом матче дня "Сумгайыт" сыграет с "Кяпазом".

В предыдущих играх тура "Габала" на выезде обыграла "Сабаил" - 2:1, "Зиря" "Туран Товуз" - 3:1, а "Карабах" дома "Нефтчи" - 3:1.

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Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: "Sabah" "Şamaxı"nı məğlub edərək ikinci pilləyə yüksəlib

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