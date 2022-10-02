Премьер-лига: "Сабах" обыграл "Шамахы" и вышел на второе место

Состоялась очередная встреча VIII тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Состоялась очередная встреча VIII тура в Премьер-лиге Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, в первом матче дня "Шамахы" принимал "Сабах".

Поединок, который проходил на Шамахинском городском стадионе, завершился минимальной победой гостей - 1:0. Единственный гол в игре на 90+1 минуте забил Абдулайе Ба.

Благодаря победе "Сабах" увеличил количество очков до 19 и поднялся на второе место.

Отметим, что в другом матче дня "Сумгайыт" сыграет с "Кяпазом".

В предыдущих играх тура "Габала" на выезде обыграла "Сабаил" - 2:1, "Зиря" "Туран Товуз" - 3:1, а "Карабах" дома "Нефтчи" - 3:1.