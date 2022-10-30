Премьер-лига Азербайджана: "Сабах" обыграл клуб "Габала"

Завершился XII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Завершился XII тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, во второй игре дня "Сабах" принимал "Габалу".

Матч, проходивший на Bank Respublika Arena завершился победой хозяев со счетом 2:1.

После этого успеха "Сабах" вышел с 31 очками на второе место в турнирной таблице.

Отметим, что в первом матче дня "Карабах" обыграл "Шамахы", забив в ворота соперника 4 безответных мяча. В остальных встречах XII тура "Туран Товуз" обыграл "Сумгайыт" - 1:0, "Кяпаз" "Сабаил" - 3:0, а "Нефтчи» с аналогичным счетом "Зиря".