Премьер-лига: "Сабах" на выезде победил "Нефтчи"

Продолжается Х тур Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Как передает Report, во втором поединке дня "Нефтчи" принимал "Сабах".
Матч, который проходил на "Нефтчи Арене" завершился победой гостей со счетом 1:0.
На 90+4 минуте игрок хозяев Юрий Матиас получил вторую желтую карточку и был удален с поля. Через минуту победный гол забил Боян Летич.
Отметим, что в предыдущих играх тура "Туран Товуз" обыграл "Кяпаз", забив в ее ворота 4 безответных мяча, а во встречах "Зиря" - "Сабаил" (2:2) и "Сумгайыт" - "Габала" (0:0) победитель не определился.