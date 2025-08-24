О нас

Премьер-лига: "Сабах" на выезде обыграл "Шамахы"

Премьер-лига: "Сабах" на выезде обыграл "Шамахы" Бакинский "Сабах" на выезде обыграл "Шамахы" в матче второго тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
Футбол
24 августа 2025 г. 19:37
Премьер-лига: Сабах на выезде обыграл Шамахы

Бакинский "Сабах" на выезде обыграл "Шамахы" в матче второго тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report, встреча завершилась победой гостей со счетом 1:2.

Счет на 1-й минуте открыл игрок столичной команды отличился Джой Ленс Микелс. На 58-й минуте Диого Балау восстановил равновесие. На 76-й минуте Джой Ленс Микелс оформил дубль и принес победу своему коллетику.

"Шамахы" в первом туре сыграл вничью с "Нефтчи" в гостях - 1:1, матч "Сабах" - "Карабах" того же тура был перенесен.

Во второй игре дня "Туран Товуз" встретится с "Араз-Нахчываном", стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Отметим, что в предыдущих матчах II тура "Нефтчи" сыграл вничью с "Имишли", "Сумгайыт" обыграл "Карабах" (1:0), "Карван-Евлах" оказался сильнее "Кяпяз" (3:2). Тур завершится 25 августа матчем "Габала" - "Зиря".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Sabah” səfərdə “Şamaxı”nı məğlub edib

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi