Премьер-лига: "Сабах" на выезде обыграл "Шамахы"

Бакинский "Сабах" на выезде обыграл "Шамахы" в матче второго тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.

Как сообщает Report , встреча завершилась победой гостей со счетом 1:2.

Счет на 1-й минуте открыл игрок столичной команды отличился Джой Ленс Микелс. На 58-й минуте Диого Балау восстановил равновесие. На 76-й минуте Джой Ленс Микелс оформил дубль и принес победу своему коллетику.

"Шамахы" в первом туре сыграл вничью с "Нефтчи" в гостях - 1:1, матч "Сабах" - "Карабах" того же тура был перенесен.

Во второй игре дня "Туран Товуз" встретится с "Араз-Нахчываном", стартовый свисток прозвучит в 19:30.

Отметим, что в предыдущих матчах II тура "Нефтчи" сыграл вничью с "Имишли", "Сумгайыт" обыграл "Карабах" (1:0), "Карван-Евлах" оказался сильнее "Кяпяз" (3:2). Тур завершится 25 августа матчем "Габала" - "Зиря".