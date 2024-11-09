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Премьер-лига: "Сабах" и "Кяпяз" сыграли вничью

Премьер-лига: "Сабах" и "Кяпяз" сыграли вничью В 13-м туре Премьер-лиги Азербайджана "Сабах" сыграл вничью с "Кяпазом".
Футбол
9 ноября 2024 г. 22:03
Премьер-лига: Сабах и Кяпяз сыграли вничью

В 13-м туре Премьер-лиги Азербайджана "Сабах" сыграл вничью с "Кяпазом".

Как сообщает Report, матч на "Банк Республика Арене" завершился со счетом 2:2.

Первый гол во встрече забили гости. На 4-й минуте точный удар нанес Орхан Алиев. На 32-й минуте О.Алиев записал в свой пассив автогол. На 73-й минуте Кахим Паррис вывел "сов" вперед, но за минуту до финального свистка Ниджат Сулейманов спас "Кяпаз" от поражения.

В турнирной таблице "Сабах" с 18 очками занимает пятое место, а "Кяпаз" с 7 очками находится на последнем, 10-м месте.

Отметим, что в предыдущих матчах тура "Нефтчи" сыграл вничью с "Шамахы" (2:2), а "Сабаил" - с "Туран Товуз" (1:1).

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