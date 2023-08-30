Премьер-лига: Обнародовано время проведения матча "Карабах" - "Сабах"

Обнародовано расписание матчей VI тура в Премьер-лиге Азербайджана.
Как сообщает Report, встречи пройдут с 15 по 17 сентября.
Матч открытия состоится 15 сентября между клубами "Зиря" и "Сумгайыт".
Тур завершится матчем "Карабах" - "Сабах", который пройдет 17 сентября на стадионе "Азерсун Арена".
Премьер-лига
VI тур
15 сентября (пятница)
17:00. "Зиря" - "Сумгайыт"
Стадион спортивного комплекса Зиря
16 сентября (суббота)
16:00. "Кяпяз" - "Сабаил"
Гянджинский городской стадион
18:00. "Араз-Нахчыван" - "Нефтчи"
"Далга Арена"
17 сентября (воскресенье)
16:30. "Туран Товуз" - "Габала"
Товузский городской стадион
19:30. "Карабах" – "Сабах”
"Азерсун Арена".