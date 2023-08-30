Премьер-лига: Обнародовано время проведения матча "Карабах" - "Сабах"

Обнародовано расписание матчей VI тура в Премьер-лиге Азербайджана.

Обнародовано расписание матчей VI тура в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report, встречи пройдут с 15 по 17 сентября.

Матч открытия состоится 15 сентября между клубами "Зиря" и "Сумгайыт".

Тур завершится матчем "Карабах" - "Сабах", который пройдет 17 сентября на стадионе "Азерсун Арена".

Премьер-лига

VI тур

15 сентября (пятница)

17:00. "Зиря" - "Сумгайыт"

Стадион спортивного комплекса Зиря

16 сентября (суббота)

16:00. "Кяпяз" - "Сабаил"

Гянджинский городской стадион

18:00. "Араз-Нахчыван" - "Нефтчи"

"Далга Арена"

17 сентября (воскресенье)

16:30. "Туран Товуз" - "Габала"

Товузский городской стадион

19:30. "Карабах" – "Сабах”

"Азерсун Арена".