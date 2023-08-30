О нас

Премьер-лига: Обнародовано время проведения матча "Карабах" - "Сабах"

Премьер-лига: Обнародовано время проведения матча "Карабах" - "Сабах" Обнародовано расписание матчей VI тура в Премьер-лиге Азербайджана.
Футбол
30 августа 2023 г. 16:34
Премьер-лига: Обнародовано время проведения матча Карабах - Сабах

Обнародовано расписание матчей VI тура в Премьер-лиге Азербайджана.

Как сообщает Report, встречи пройдут с 15 по 17 сентября.

Матч открытия состоится 15 сентября между клубами "Зиря" и "Сумгайыт".

Тур завершится матчем "Карабах" - "Сабах", который пройдет 17 сентября на стадионе "Азерсун Арена".

Премьер-лига

VI тур

15 сентября (пятница)

17:00. "Зиря" - "Сумгайыт"

Стадион спортивного комплекса Зиря

16 сентября (суббота)

16:00. "Кяпяз" - "Сабаил"

Гянджинский городской стадион

18:00. "Араз-Нахчыван" - "Нефтчи"

"Далга Арена"

17 сентября (воскресенье)

16:30. "Туран Товуз" - "Габала"

Товузский городской стадион

19:30. "Карабах" – "Сабах”

"Азерсун Арена".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Premyer Liqa: “Qarabağ” – “Sabah” matçının vaxtı açıqlanıb

Другие новости из категории

Сменился телеканал, который будет транслировать матч Карабах - Олимпия
Сменился телеканал, который будет транслировать матч "Карабах" - "Олимпия"
30 августа 2023 г. 16:01
АФФА обратилась в связи с выдачей Аязу Гулиеву гражданства Азербайджана
АФФА обратилась в связи с выдачей Аязу Гулиеву гражданства Азербайджана
30 августа 2023 г. 13:59
Холанна избрали игроком года по версии PFA
Холанна избрали игроком года по версии PFA
30 августа 2023 г. 06:53
Капитана Ливерпуля ван Дейка обвиняют в оскорблении арбитра после удаления
Капитана "Ливерпуля" ван Дейка обвиняют в оскорблении арбитра после удаления
30 августа 2023 г. 02:55
Лига чемпионов: Галатасарай вышел в групповой этап
Лига чемпионов: "Галатасарай" вышел в групповой этап
30 августа 2023 г. 01:46
Определены соперники сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира
Определены соперники сборной Азербайджана по мини-футболу на чемпионате мира
29 августа 2023 г. 15:13
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
ФИФА хочет добиться отстранения главы футбола Испании на 15 лет
29 августа 2023 г. 10:32
Определился телеканал, который будет транслировать матч Карабах - Олимпия
Определился телеканал, который будет транслировать матч "Карабах" - "Олимпия"
29 августа 2023 г. 10:23
ФИФА собирается отстранить Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на 15 лет
ФИФА собирается отстранить Луиса Рубиалеса от футбольной деятельности на 15 лет
29 августа 2023 г. 06:35
Ла Лига: Атлетико забил семь безответных мячей Райо Вальекано
Ла Лига: "Атлетико" забил семь безответных мячей "Райо Вальекано"
29 августа 2023 г. 02:39

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi