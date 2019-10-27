Премьер-лига: "Нефтчи" в погоне за лидером

В воскресенье состоится матч IX тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу "Сумгайыт" - "Нефтчи".

Как сообщает Report, в случаев победы "нефтяники", в активе которых на данный момент 12 очков, вернутся на второе место и продолжат погоню за действующим чемпионом "Карабахом".

Игра начнется в 17:30 и пройдет на стадионе "Капитал Банк Арена". Судить встречу будет арбитр Алияр Агаев.

Отметим, что коллективы встречаются между собой в 30-й раз. 15 раз победу праздновал "Нефтчи", 10 раз – "Сумгайыт". В четырех матчах была зафиксирована ничья. "Нефтяники" забили больше голов в ворота соперника – 47 против 35.

Напомним, что в субботу в рамках отчетного тура "Кешля" обыграла "Габалу" (2:1), "Сабах" и "Зиря" сыграли вничью (2:2).

Текущий тур завершится матчем в понедельник, когда действующий чемпион и лидер нынешнего сезона "Карабах" примет "Сабаил".