Премьер-лига: "Нефтчи" в бакинском дерби примет "Сабах"

Бакинский "Нефтчи" в столичном дерби встретится с "Сабах" в рамках 11-го тура Премьер-лиги Азербайджана по футболу.
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Встречу будет обслуживать судейская бригада под руководством Турала Гурбанова. "Сабах" находится на пятом месте с 16 очками, а "черно-белые" на восьмом месте с 8 очками.
Тур завершится матчем "Карабах" - "Шамахы". Игра на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова начнется в 19:00. Главным судьей этого матча будет Джавид Джалилов.
Агдамский клуб лидирует с 24 очками. Гости находятся на шестом месте с 12 очками. У обеих команд есть еще по одной игре в запасе.
Премьер-лига Азербайджана, XI тур
27 октября (воскресенье)
17:00. "Сабах" – "Нефтчи"
Судьи: Турал Гурбанов, Рахман Имами, Зохраб Аббасов, Али Алиев
VAR: Рашад Ахмедов
AVAR: Асиман Азизли
Инспектор: Анар Салманов
Представитель АФФА: Эльчин Мехтиев
"Банк Республика Арена"
19:00. "Карабах" – "Шамахы"
Судьи: Джавид Джалилов, Намиг Гусейнов, Муслюм Алиев, Ниджат Исмаиллы
VAR: Эльчин Масиев
AVAR: Парвин Талыбов
Инспектор: Асим Худиев
Представитель АФФА: Асиф Алиев
Республиканский стадион имени Тофига Бахрамова
Отметим, что в XI туре "Туран Товуз" победил "Кяпаз" (2:1), "Сумгайыт" обыграл "Сабаил" (1:0). В матче "Араз-Нахчыван" - "Зиря" победитель не определился - 1:1.