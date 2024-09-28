Премьер-лига: "Нефтчи" сегодня примет "Сумгайыт"

Футбольный клуб "Нефтчи" сегодня примет "Сумгайыт" в рамках VIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Футбольный клуб "Нефтчи" сегодня примет "Сумгайыт" в рамках VIII тура Премьер-лиги Азербайджана.

Как сообщает Report, матч начнется в 19:30.

Главный судья матча - Джавид Джалилов. Столичный клуб занимает 9-е место с 4 очками. "Сумгайыт" находится на 7-м месте с 6 очками.

В первом матче дня "Зиря" примет "Кяпяз". Матч, который будет судить Рауф Джаббаров, начнется в 17:00.

В активе клуба "Зиря" 12 очков и он расположился на 5-м месте. Гянджинский клуб, не имеющий на данный момент очков, находится на последнем - 10 месте.

Отметим, что вчера "Араз-Нахчыван" одержал победу над "Сабаилем". Остальные матчи тура состоятся 29 сентября.